Игорь Руденя поздравил с Днем российской печати сотрудников СМИ, издательств и полиграфических предприятий Верхневолжья

13 января отмечается День российской печати. Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области.

«В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем легендарных журналистов, ставших воплощением высокого профессионализма, мужества, любви к Родине и верности долгу. Их рассказы о героизме на передовой и в тылу укрепляли сплоченность, духовные силы и веру нашего народа в победу над врагом», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул: сегодня средства массовой информации способствуют объединению граждан России для эффективного решения масштабных общенациональных задач. СМИ играют важную роль в укреплении мира и согласия в обществе, сохранении исторической памяти и традиций нашего народа.

Ежегодно в Тверской области к Дню российской печати приурочено подведение итогов регионального журналистского конкурса «Грани». В этом году на конкурс поступило более 400 работ от печатных изданий, теле- и радиоканалов, интернет-порталов региона. Победителей в 13 профессиональных и специальных номинациях, а также обладателя Гран-при конкурса назовут уже в январе.

Пресс-служба Правительства Тверской области