В Старицком музее в Тверской области будут читать лекции по археологии, истории усадеб и другим темам

В Старицком краеведческом музее, филиале Тверского государственного объединенного музея, в феврале 2020 года стартует просветительский лекторий. Проект направлен на расширение знаний жителей Верхневолжья об истории и культуре Тверского края. Принять участие в лектории могут все желающие.

«Тверская область гордится своими музеями. Во многих из них собраны уникальные коллекции. Учреждения активно участвуют в культурной и просветительской деятельности, проводят интересные мероприятия, внедряют новые формы работы. Являются подлинными центрами изучения и сохранения российской культуры, народного творчества и самобытных традиций региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Организаторы лектория в Старицком краеведческом музее планируют привлечь ученых из Тверского государственного университета и других учреждений науки и культуры региона. Лекции будут проходить в очной форме не реже одного раза в месяц. В дальнейшем предполагается организовать видеозапись и онлайн трансляцию в социальных сетях.

Перед началом реализации проекта жителям региона было предложено поучаствовать в опросе о наиболее интересных темах. Большинство голосов потенциальные участники лектория отдали за проведение лекций по истории костюма Верхневолжья, декоративно-прикладному искусству, об археологических исследованиях и местных усадьбах.

Пресс-служба Правительства Тверской области