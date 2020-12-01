Игорь Руденя поздравил сотрудников прокуратуры Тверской области с профессиональным праздником

12 января в России отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области.

«На протяжении почти трех веков прокуратура надежно стоит на страже интересов государства и общества, законных прав граждан. Своей профессиональной, ответственной и бескомпромиссной службой сотрудники ведомства вносят важный вклад в реализацию национальных проектов в тверском регионе. Уверен, что профессионализм, добросовестность и принципиальность прокуроров будут и впредь обеспечивать верховенство Закона в нашей стране, содействовать процессам социально-экономического развития Тверской области и всего Отечества», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор пожелал сотрудникам органов прокуратуры Тверской области новых профессиональных успехов и достижений в службе на благо России.

10 января в прокуратуре Тверской области состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. Губернатор Игорь Руденя на торжестве вручил благодарности лучшим прокурорским работникам Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области