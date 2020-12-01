Предприниматели Тверской области могут получить беспроцентные займы на реализацию социально значимых проектов

Представителей бизнес-сообщества приглашают принять участие в конкурсе фонда «Наше будущее» «Социальный предприниматель-2020». Победители конкурса получат финансовую поддержку на реализацию своих проектов в виде беспроцентного займа на сумму от 2 до 40 млн рублей. В тверском регионе уделяется особое внимание поддержке организаций, реализующих проекты социальной направленности. Губернатор Игорь Руденя считает – это важный вклад в комплексное развитие Верхневолжья.

Принять участие в конкурсе «Социальный предприниматель-2020» могут проекты, направленные на повышение качества жизни граждан, решение насущных социальных проблем. Поддержанные фондом предприниматели возрождают старинные производства, обеспечивают работой пожилых и людей с инвалидностью, открывают медицинские центры, детские сады.

За 12 лет было поддержано 254 проекта из 58 регионов России на общую сумму 653,2 млн рубля.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18:00 28 февраля. Заполнить анкету можно на сайте konkurs.nb-fund.ru. Победитель будет определен летом 2020 года.

По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам фонда по телефону горячей линии 8 (800) 333-68-78 (звонки принимаются с 9:00 до 18:00 в рабочие дни по московскому времени, звонок по России бесплатный) или по электронной почте konkurs@nb-fund.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области