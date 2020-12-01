На новогодних каникулах дети из Тверской области побывали в «Городе открытий» в Москве

На новогодних каникулах в Москве прошёл пилотный образовательно-туристический проект «Город открытий». В столице побывали 380 детей из 17 регионов, в том числе Тверской области, а также городов ближнего зарубежья.

«Город открытий» — уникальный проект по развитию детского образовательного туризма. В числе приглашённых ребят были победители региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад, дети моряков и пограничников, а также ребята из многодетных семей.

Юные гости могли попробовать себя в разных профессиях по отраслям «Транспорт и космос», «Урбанистика», «Цифровые технологии и телекоммуникации», «Креативные индустрии», «Биотехнологии и биомедицина», «Энергетика», «Экология» и «Гуманитарные технологии». Кроме того, дети прошли профнавигационное тестирование, а также получили рекомендации специалистов по выбору будущей профессии.

Во время поездки школьники посетили профильные организации, вузы, креативные кластеры, высокотехнологичные компании, образовательные институты, а также учреждения и объекты культуры: Третьяковскую галерею, стадион «Открытие Арена», парк «Зарядье», центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, Московскую канатную дорогу, дизайн-завод «Флакон», технопарк «Сколково», смарт-библиотеку имени Ахматовой, Останкинскую телебашню — всего более 25 площадок.

Ярким событием для всех ребят стало посещение Ёлки Мэра Москвы в Гостином Дворе и новогоднего представления в Государственном Кремлевском Дворце.

В праздничные дни состоялись и другие выезды школьников, воспитанников интернатов и детских домов из Твери и муниципалитетов Верхневолжья в театры и музеи областного центра, Москвы, других регионов.

На территории Тверской области с 30 декабря по 8 января прошло более 530 новогодних и рождественских мероприятий в государственных учреждениях культуры, на которых побывали свыше 53 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области