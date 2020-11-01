В Воскресенском кафедральном соборе Твери выступят хоровые коллективы - участники Рождественского фестиваля «С верой в III тысячелетие»

11 января – второй день Рождественского фестиваля хоровой музыки «С верой в III тысячелетие», который накануне стартовал в Тверской академической филармонии. Сегодня жителей и гостей Твери приглашают послушать хоровые коллективы, которые выступят в Воскресенском кафедральном соборе. Начало концерта в 12:00. Вход – свободный.

Губернатор Игорь Руденя считает: проведение Рождественского фестиваля – важный вклад в развитие культуры тверского края, возможность для участников этого события продемонстрировать свои таланты и способности.

10 января хоровые коллективы Верхневолжья выступили на сцене Тверской академической филармонии. В фестивале приняли участие ансамбль «Небесные ласточки» детской музыкальной школы №1(г. Тверь), Губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей (г. Конаково), детский театр песни «Дробушки» Богородицкого Житенного монастыря (г. Осташков).

Также в фестивале приняли участие народные коллективы – хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, академический хор ДК «40 лет Октября» (г. Кимры) и другие.

11 января праздничный марафон продолжат камерный хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, вокальный ансамбль «Росинки» ДК «Химволокно» (г. Тверь) и Губернаторский камерный хор «Русский партес». В программе – духовные и светские произведения для хора.

Пресс-служба Правительства Тверской области