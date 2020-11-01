Хоккейная команда «Динамо» Тверь встретится на домашнем льду с казанским «Барсом»

11 января в 17:00 в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери состоится матч хоккейной команды «Динамо» и казанского «Барса». 13 января в «Юбилейном» наша команда встретится с соперниками из Рязани.

Первый матч 2020 года на домашнем льду с нижегородским «Торпедо-Горький» прошёл 9 января. Он завершился победой нашей команды со счётом 1:0 в овертайме.

Тверской регион является тренировочной площадкой двух команд: в областной столице размещена команда Высшей хоккейной лиги – «Динамо» (Тверь) и Молодёжной хоккейной лиги – «Динамо» (Москва). В июне прошлого года соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея на территории Верхневолжья подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков.

По мнению главы региона, это событие стало важной страницей в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея.

Важная задача для Правительства Тверской области – обеспечить жителям региона комфортные условия для занятий спортом.

Сегодня отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Всего этим видом спорта занимаются более 1000 жителей региона, в том числе развивается женский хоккей. Тренерский штат спортшкол насчитывает более 30 человек. Действует молодежная команда «Тверичи».

В Тверской области начинали спортивный путь многие известные хоккеисты. Это олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук, финалист Кубка Стэнли 2003 года Алексей Смирнов, чемпионы мира 2012 года Денис Кокарев, Евгений Рясенский и Денис Денисов, чемпион мира 2014 года Александр Кутузов.

В регионе проводятся международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука», первенство национальной молодежной хоккейной лиги, областные чемпионаты и первенства, первенство студенческой хоккейной лиги и другие соревнования.

Пресс-служба Правительства Тверской области