На площадке новой школы в Твери дан старт Году памяти и славы в Верхневолжье

10 января в Тверской области дан старт Году памяти и славы, объявленному Президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие прошло на площадке новой школы в микрорайоне «Брусилово» в Твери. В торжестве, которое организовали ученики и педагоги, приняли участие Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почетным гостем мероприятия стал участник Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич.

«Начался год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы в Российской Федерации. Сегодня я хочу поговорить о ровесниках сидящих здесь старшеклассников, которые навсегда остались 17-ти и 18-тилетними ребятами. Рассказать о том, что они сделали для нашей страны и почему остались в нашей памяти», – сказала Ольга Васильева.

Руководитель Минпросвещения России выступила с открытой лекцией, посвященной подвигам героев Великой Отечественной войны. При этом особое внимание уделила участию в войне молодого поколения, судьбам тех, кто ушел на поля сражений сразу после школьного выпускного.

«Сегодня мы даем старт Году памяти и славы в Тверской области. Мы гордимся, что на тверской земле были сделаны важные, решающие шаги на пути к Великой Победе, – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя. – Освобождение в декабре 1941 года первого крупного города Калинина укрепило веру в Победу. Мы никогда не забудем о боях на Ржевско-Вяземском направлении. В память о подвиге наших дедов и прадедов под городом Ржевом создаётся самый масштабный в России и в Европе мемориал Советскому солдату».

Торжественное открытие в Тверской области Года памяти и славы объединило победителей олимпиад, юных спортсменов, лидеров школьного самоуправления, юнармейцев. Школьники Верхневолжья активно участвуют в патриотических мероприятиях и акциях: «Свеча Памяти», «Полотно памяти» и других. Ежегодно ребята становятся в строй «Бессмертного полка».

В память о подвиге солдат, павших на ржевской земле, воспитанники тверского технопарка «Кванториум» создали макеты Ржевского мемориала Советскому солдату. Сегодня макеты были переданы почетным гостям открытия Года памяти и славы.

Ольга Васильева и Игорь Руденя пообщались с ребятами, обсудили актуальные темы. В частности, речь шла об открытии федерального детского телеканала и создании студии в нашем регионе. Школьники также подняли вопрос о развитии профобразования.

На мероприятии в честь открытия Года памяти и славы присутствовали родители Александра Атрощанка – имя героя присвоено новой школе (Центру образования) в «Брусилово». Сотрудник управления специальных операций ФСБ России майор Александр Атрощанка – участник контртеррористических операций на Северном Кавказе, освобождения заложников в школе №1 в Беслане. Он награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу». Александр Атрощанка героически погиб при выполнении боевых задач в Республике Ингушетия.

Новый образовательный центр в Брусилово рассчитан на 1224 места. На первом этапе в школе будут обучаться 600 учеников в 25 классах. Полностью укомплектована школа будет с 1 сентября 2020 года.

Школа построена по национальному проекту «Образование», финансирование строительства составило порядка 1,2 млрд рублей. Современное учреждение состоит из 4 функциональных блоков: блок начальных классов, спортблок, общественная зона, административная зона. В спортивное ядро вошли два бассейна, два спортивных зала, футбольное поле. Также в школе есть собственные стоматологический и прививочный кабинеты, просторная столовая, библиотека с доступом к электронным образовательным ресурсам, киноконцертный зал, медиазона, пространство для коллективной работы. Все помещения доступны для маломобильных учеников.

Пресс-служба Правительства Тверской области