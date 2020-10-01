Игорь Руденя: с открытием школ и детских садов в муниципалитетах появляется молодежь, создаются рабочие места

10 января руководитель Министерства просвещения России Ольга Васильева проводит рабочую поездку в тверской регион. Министр и Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили детский сад №2 в Старице. Учреждение открыто в рамках национального проекта «Демография» и рассчитано на 150 мест.

Ольга Васильева и Игорь Руденя осмотрели группы, пищеблок, медицинский блок, музыкальный зал, административные помещения.

«Построено современное здание, это совершенно другое пространство, оборудование, технологии. Здесь, в Тверской области, я вижу реальное претворение национальных проектов в жизнь», — сказала Ольга Васильева.

Игорь Руденя подчеркнул: строительство новых образовательных учреждений, комплексное развитие комфортной городской среды, создание современной инфраструктуры является ключевым фактором развития малых городов и исторических поселений.

«Самый главный показатель для нас - это то, что после того, как мы открываем новые современные школы и детские сады в муниципалитетах, там появляется молодёжь, создаются рабочие места. Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе», — отметил Игорь Руденя.

Детский сад оснащён всей необходимой мебелью, инвентарём, игрушками, развивающими пособиями. Здание отапливается от собственной котельной, территория оборудована современными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения.

В 2019 году в Тверской области также начал работу новый детский сад в посёлке Калашниково Лихославльского района, школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» в Твери.

Строятся детские сады на 100 и 150 мест соответственно в тверских микрорайонах «Южный» и «Юность». Всего до 2021 года в Тверской области предусмотрено строительство 4 дошкольных учреждений в Твери, по одному — в Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлке Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.

В рамках рабочей поездки 10 января Ольга Васильева и Игорь Руденя посетили школу в Степурино Старицкого района, которая была открыта в конце 2018 года, а также новую школу в микрорайоне «Брусилово» областной столицы. Там почётные гости дали старт Году памяти и славы в Верхневолжье.

Актуальные вопросы образования Ольга Васильева и Игорь Руденя обсудили с родителями учеников тверских школ. Также состоялась встреча Министра и Губернатора с педагогами и представителями областного института усовершенствования учителей. Главными темами стали развитие системы общего образования, подготовка кадров и повышение квалификации, улучшение материально-технической базы учреждений и другие.

Новая школа (Центр образования) в «Брусилово» рассчитана на 1224 места, педагогический состав – 90 сотрудников. Обучение будет вестись в одну смену. Открытие нового учреждения позволит значительно сократить вторую смену в школе №52 микрорайона «Мамулино».

Пресс-служба Правительства Тверской области