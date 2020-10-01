Министр просвещения РФ Ольга Васильева и Губернатор Игорь Руденя посетили Степуринскую школу в Старицком районе

10 января Министр просвещения России Ольга Васильева и Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили школу в деревне Степурино Старицкого района, которая была открыта в 2018 году. Строительство учреждения началось в 2009 году, и было возобновлено по инициативе главы региона в 2017-м.

Ольга Васильева и Игорь Руденя осмотрели учебные кабинеты, медицинский блок, спортивный зал, а также школьный музей, посвященный истории Степуринского сельского поселения, Бортеневской битве, событиям Великой Отечественной войны.

Школа в Степурино рассчитана на 150 учащихся с дошкольной группой на 25 мест. Здание укомплектовано современным оборудованием, в том числе компьютерами и интерактивными досками для занятий, обеспечено автономной котельной. При строительстве использовались энергосберегающие технологии. На территории школы оборудованы спортивные площадки.

В 1864 году в старом здании школы в Степурино открылось одно из первых сельских земских училищ в России. Это учебное заведение сыграло большую роль в просвещении жителей, образовании детей, развитии Степурино и окрестных деревень.

С 2020 года в России начинается реализация новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом шла речь на заседании Государственного совета Российской Федерации 26 декабря, которое провел Президент России Владимир Путин. В заседании принял участие Губернатор Игорь Руденя. Глава региона подтвердил готовность региона участвовать в федеральной программе, что позволит развивать инфраструктуру сельских территорий, открывать новые ФАПы, привлекать кадры на село.

10 января Ольга Васильева проводит рабочую поездку в Тверь и Тверскую область. Руководитель Минпросвещения России и Губернатор Игорь Руденя осмотрели новую школу в микрорайоне «Брусилово» Твери, которая построена в рамках национального проекта «Образование».

«Замечательная школа, – отметила Ольга Васильева, комментируя журналистам итоги посещения школы. – Здесь большие светлые помещения, бассейны, необходимое оборудование. Все настроено на то, чтобы ребенок учился в хорошей, доброжелательной атмосфере. Это очень правильный подход, и школу ждет большое будущее».

«Благодаря национальным проектам у нас появилась возможность каждый год открывать несколько объектов школьного и дошкольного образования. Планируем в ближайшие несколько лет построить еще ряд школ», – сказал Игорь Руденя.

В ходе посещения Центра образования имени А. Атрощанка в «Брусилово» Ольга Васильева и Игорь Руденя обсудили актуальные вопросы развития образования с родителями учеников тверских школ, педагогами, представителями областного института усовершенствования учителей.

На площадке новой школы в Твери был дан старт Году памяти и славы в Верхневолжье. Руководитель Минпросвещения России выступила с открытой лекцией, посвященной Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Правительства Тверской области