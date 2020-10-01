По итогам 2019 года в Тверской области устранено более 5700 нарушений при оказании гражданам жилищно-коммунальных услуг

В 2019 году в Государственную жилищную инспекцию Тверской области поступило более 11 тысяч обращений от жителей региона по вопросам качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Улучшить ситуацию в отрасли ЖКХ региона, повысить качество услуг для населения – в числе приоритетных направлений для областного Правительства.

«Жилищно-коммунальное хозяйство – это та сфера, состояние дел в которой напрямую влияет на комфорт и социальное самочувствие людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году специалистами государственного жилищного надзора проведено почти 5 тыс. выездных и документарных инспекционных проверок – на 9% больше, чем в 2018 году. Всего по итогам 2019-го устранено 5724 нарушения при оказании жителям области жилищно-коммунальных услуг.

В центре внимания Госжилинспекции – недоработки при проведении ремонта кровель, фасадов, сетей тепло-, водоснабжения и другие. Благодаря мерам реагирования дополнительно отремонтировано более 500 конструктивных элементов в многоквартирных домах Тверской области.

По итогам контрольных мероприятий также устранено свыше 500 случаев неправомерного расчета размера платы за жилищные и коммунальные услуги. Гражданам возращено около 7 млн рублей, незаконно начисленных за ЖКУ.

Пресс-служба Правительства Тверской области