Тверская область вошла в 2020 год с новыми социально значимыми проектами

Тверская область начинает 2020 год со старта крупных инфраструктурных проектов и новых мер социальной поддержки.

В рамках «демографического пакета» инициатив губернатора Игоря Рудени с 2020 года в Тверской области начинают действовать дополнительные меры поддержки семей с детьми. Напомним, многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет, на это планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил). Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

«В Тверской области совершенствуется система поддержки семей. Мы перенимаем лучший опыт других регионов», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Еще одна важная мера поддержки – с 2020 года в Тверской области почти в два раза снизился размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения. Решение принято региональным правительством. Собственники жилья, границы земельных участков которых удалены от распределительных газопроводов на расстояние до 20 метров, будут платить за подключение 25 271,81 руб. с учётом НДС. По данным Региональной энергетической комиссии Тверской области объём таких подключений в предыдущие годы от общего числа льготников составлял более 80%. Размер платы за подключение для оставшейся части льготников сохранён на уровне 2019 года – 44 789,47 рублей с учётом НДС. В 2020 году в Тверской области планируется построить 136 километров газопроводов, обеспечить подключение более 2400 домовладений.

Безусловно, одной из самых заметных новаций наступившего года станет внедрение новой модели пассажирских перевозок. Этот прорывной проект региональной власти, инициированных губернатором Игорем Руденей, многим казался невероятным, так же, как 3 года назад мало кто верил, что в Твери может появиться качественный «московский» асфальт. Однако автодороги с современным долговечным покрытием стали привычной реальностью, и вполне логично, чтобы по ним начал движение современный, безопасный и комфортный общественный транспорт. Старт новой модели пассажирских перевозок запланирован на 3 февраля. Накануне стало известно, что гарантийную поддержку проекту в размере 2 млрд рублей окажет госкорпорация ВЭБ.РФ, а перевозчики, победившие в конкурсном отборе, уже принимают на работу водителей новых автобусов. Общественный транспорт будет работать с 5 до 24 часов. Интервалы движения автобусов составят в среднем 4 минуты, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.

В 2020 году стартует важнейший инфраструктурный проект – строительство нового здания Детской областной клинической больницы. В последний день ушедшего года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Тверской области на эти цели субсидии из федерального бюджета общим объёмом более 4,6 млрд рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2020 и 2021 годах запланировано федеральное финансирование по 2,2 млрд рублей, в 2022-м – порядка 220 млн рублей. В настоящее время ведется подготовка земельного участка под строительство объекта. В 2019 году Президент России Владимир Путин подписал решение о назначении единственного исполнителя – государственной корпорации «Ростех», которая будет заниматься реализацией проекта. Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки. Также запланировано комплексное развитие транспортной инфраструктуры, в частности, обустройство дорог, которые будут соединять учреждение с Санкт-Петербургским шоссе и проектируемым Западным мостом.