Министр просвещения РФ Ольга Васильева и Губернатор Игорь Руденя посетили новую школу в микрорайоне «Брусилово» Твери

10 января Министр просвещения России Ольга Васильева проводит рабочую поездку в Тверь и Тверскую область. Руководитель федерального ведомства и Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили новую школу в микрорайоне «Брусилово», которая построена в рамках национального проекта «Образование».

Ольга Васильева и Игорь Руденя осмотрели школу, в том числе бассейны, столовую, пищеблок, учебные кабинеты.

Актуальные вопросы образования Ольга Васильева и Игорь Руденя обсудили с родителями учеников тверских школ.

«Это одна из самых крупных школ в Тверской области, – отметила Ольга Васильева. – Сейчас в стране по национальному проекту «Образование» строится большое количество новых учреждений. Мы направили регионам в качестве субсидий на эти цели 118 млрд рублей. Школа в Твери также строилась при федеральной поддержке. Очень важно, чтобы сегодня наши дети получали бесплатное, качественное и доступное образование».

Министр напомнила, что одна из целей национального проекта – подготовка квалифицированных кадров, и заметила – очень важно, что в школе в «Брусилово» будут действовать профильные классы.

Ольга Васильева также поблагодарила Губернатора Игоря Руденю за развитие в регионе системы дополнительного образования, расширение сети «Кванториумов», в том числе в сельской местности.

Один из вопросов от родителей касался развития детских лагерей, подведомственности учреждений предприятиям региона.

«Прорабатываем это направление совместно с Госкорпорацией ВЭБ.РФ. Мы разработали проект программы, согласно которой лагеря планируем передать в областную собственность», – сообщил Игорь Руденя.

По мнению главы региона, это позволит улучшить условия и доступность учреждений для детей.

На площадке школы также состоялась встреча Министра и Губернатора с педагогами и представителями областного института усовершенствования учителей. Главными темами стали развитие системы общего образования, подготовка кадров и повышение квалификации, улучшение материально-технической базы учреждений и другие.

Новая школа (Центр образования) в Брусилово рассчитана на 1224 места, педагогический состав – 90 сотрудников. Обучение здесь будет вестись в одну смену. Кроме того, открытие нового учреждения позволит значительно сократить вторую смену в школе №52 микрорайона «Мамулино».

На первом этапе в новой школе будут обучаться 600 учеников в 25 классах. Полностью укомплектована школа будет с 1 сентября 2020 года.

Школа состоит из 4 функциональных блоков: блок начальных классов, спортблок, общественная зона, административная зона. Доступ в здание школы предусмотрен с 4-х сторон через входы, ведущие во все функциональные блоки, что позволяет обеспечить одновременный доступ в учреждение всех учащихся.

В блоке начальных классов дети будут не только учиться, но и посещать дополнительные развивающие занятия. Здесь оборудованы учебные классы, игровые комнаты, спальни для первоклассников из групп продленного дня.

В блоке 5-11 классов – 62 предметных кабинета, в том числе два компьютерных класса, лингвистическая лаборатория, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии.

В спортивное ядро вошли два бассейна, два спортивных зала, футбольное поле. Также в школе есть собственные стоматологический и прививочный кабинеты, просторная столовая, библиотека с доступом к электронным образовательным ресурсам, киноконцертный зал, медиазона, пространство для коллективной работы.

Все помещения доступны для маломобильных людей, предусмотрены пандусы, лифт. Серьезное внимание уделено безопасности учеников. Установлены системы видеонаблюдения и громкой связи, охранная и пожарная сигнализации.

Центр образования расположен на ул. А. Атрощанка, названной в честь сотрудника управления специальных операций ФСБ России майора Александра Атрощанка, который неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, в том числе в освобождении заложников в школе №1 в Беслане. Он награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу». Александр Атрощанка героически погиб при выполнении боевых задач в Республике Ингушетия. В целях увековечения памяти героя принято решение присвоить Центру образования его имя.

Пресс-служба Правительства Тверской области