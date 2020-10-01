Игорь Руденя вручил награды лучшим работникам прокуратуры Тверской области в преддверии профессионального праздника

10 января Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном собрании прокуратуры Тверской области, посвященном 298-летию российского ведомства. Праздничная дата будет отмечаться 12 января.

«Практически три века российская прокуратура обеспечивает независимый надзор за соблюдением законодательства в нашей стране, является надёжной опорой государства, оплотом законности и стабильности в обществе. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин,

сегодня органы прокуратуры являются «оком государства», своей деятельностью обеспечивают важный вклад в развитие нашей страны», - обратился Игорь Руденя к руководителю ведомства Сергею Лежникову, работникам и ветеранам прокуратуры Тверской области.

Губернатор подчеркнул, что в 2019 году прокуратура Тверской области внесла важный вклад в реализацию национальных проектов на территории региона. Глава региона отметил принципиальный подход прокуроров к вопросам защиты прав предпринимателей, соблюдению трудового законодательства, обеспечению качества услуг в здравоохранении и жилищно-коммунальном хозяйстве, проведении дорожного ремонта и строительных работ.

Игорь Руденя поблагодарил сотрудников прокуратуры за постоянное и продуктивное сотрудничество с Правительством Тверской области, органами местного самоуправления при подготовке проектов региональных и местных нормативных правовых документов.

В текущем году в Верхневолжье начинается реализация крупных проектов в дорожном строительстве и транспорте, здравоохранении, образовании, экологии и ряде других отраслей.

«Рассчитываем на совместную деятельность с органами прокуратуры по обеспечению эффективного выполнения задач, поставленных Президентом в рамках реализации национальных проектов», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона также вручил лучшим сотрудникам прокуратуры благодарности Губернатора Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области