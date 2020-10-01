Благодарность Президента России Владимира Путина объявлена представителю социальной сферы Тверской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении». За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу благодарность Президента объявлена социальному работнику комплексного центра социального обслуживания населения города Ржева и Ржевского района Елене Поярковой. Поздравление с этим событием направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы по праву заслужили уважение земляков благодаря многолетнему добросовестному труду и сердечному отношению к подопечным. Ваш вклад в решение задач, стоящих перед системой социального обслуживания Тверской области, отмечен на государственном уровне. Желаю Вам неиссякаемой энергии для достижения новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Елена Пояркова более 20 лет трудится в сфере социальной поддержки населения. Сейчас на социальном обслуживании у Елены Евгеньевны находятся 12 человек, в основном люди с инвалидностью и пожилые, нуждающиеся в постоянной поддержке. Елена Пояркова занимается сопровождением своих подопечных, помогает в решении жилищных и бытовых вопросов, социальной адаптации.

Благодаря профессионализму и неравнодушному отношению к своей работе Елена Пояркова в 2007 году стала лауреатом областного конкурса профессионального мастерства «Золотое сердце» среди социальных работников и заняла 1 место.

Елена Евгеньевна постоянно повышает свой профессиональный уровень, является наставником для начинающих социальных работников и студентов, проходящих практику.

Заслуги специалиста отмечены на муниципальном и региональном уровнях. В том числе, Елена Пояркова удостоена Благодарности Губернатора Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области