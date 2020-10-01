В Тверской области победители конкурса «Рождественский дар» отправятся на экскурсию в Царские палаты

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В Твери подвели итоги творческого конкурса «Рождественский Дар». В нем приняли участие воспитанники 14 изостудий, ученики 16 школ Тверской области. Работы были представлены в трех номинациях: «Рождественский рисунок», «Рождественский сувенир» и «Рождественская открытка».
Главным призом для каждого из 26 победителей станет экскурсионная поездка 25 января в Царские палаты в г. Звенигород. Кроме того, отмечены 10 педагогов, чьи ученики получили наибольшее количество наград.
Конкурс «Рождественский Дар» проводится в регионе уже второй год подряд. Его учредитель – Тверской союз православных мирян при участии Отдела катехизации Тверской Епархии.
Конкурсы и другие праздничные мероприятия в честь Рождества Христова становятся доброй традицией в Тверской области.
7 января праздник прошел в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского. Учеников и преподавателей поздравили Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва. В школе состоялась рождественская елка, в школьном храме – прославление праздника. Ребята подготовили рождественский спектакль «Волшебные подарки».
Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Савва также поздравили с Рождеством Христовым воспитанниц «Православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского» при Вознесенском женском Оршином монастыре.
В ночь с 6 на 7 января Игорь Руденя с детьми присутствовал на торжествах в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве. Рождественское богослужение возглавил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.
Пресс-служба Правительства Тверской области