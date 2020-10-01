УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МИНОБОРОНЫ РОССИИ «ДОРОГА ПАМЯТИ» ПРИЗВАН УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ ОБО ВСЕХ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил России объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти» (http://doroga.mil.ru/).