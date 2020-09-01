Свыше 4,6 млрд рублей будет предоставлено Тверской области на строительство детской областной больницы из федерального бюджета

В 2020-2022 годах Тверская область получит субсидию из федерального бюджета общим объёмом более 4,6 млрд рублей на строительство нового комплекса детской областной клинической больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение». Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В 2020 и 2021 годах запланировано федеральное финансирование по 2,2 млрд рублей, в 2022-м — порядка 220 млн рублей.

В настоящее время ведется подготовка земельного участка под строительство объекта. В 2019 году Президент России Владимир Путин подписал решение о назначении единственного исполнителя – государственной корпорации «Ростех», которая будет заниматься реализацией проекта.

«К реализации этого проекта мы шли несколько лет. В 2019 году завершили проектно-сметную документацию. Планируемый срок строительства - 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным», – сказал Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято Губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

В создании проекта ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания. Предусмотрено комплексное развитие транспортной инфраструктуры: запланировано обустройство дорог, которые будут соединять учреждение с Санкт-Петербургским шоссе и проектируемым Западным мостом.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области