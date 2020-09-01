В начале 2020 года санитарная авиация Тверской области вылетала в Кимрский и Калязинский районы

В первые дни 2020 года в Тверской области был дважды задействован вертолет санитарной авиации. Рейсы выполнены в Калязинский и Кимрский районы.

3 января экипаж вертолета КА-32А МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы вылетел в город Калязин. Из центральной районной больницы эвакуирован мужчина, пострадавший в ДТП в Калязинском районе.

8 января авиамедицинская бригада выполнила санитарный рейс в Кимры. Помощь потребовалась пожилой женщине с острым заболеванием сердечно-сосудистой системы.

На сегодняшний день оба пациента находятся на лечении в Областной клинической больнице.

В декабре 2019 года вертолеты санитарной авиации совершили 7 вылетов, было эвакуировано 9 пациентов. Всего в 2019 году сделано свыше 200 вылетов для оказания помощи более 240 пациентам.

Задача развивать санитарную авиацию в Тверской области поставлена Губернатором Игорем Руденей. По поручению главы региона вблизи учреждений здравоохранения Верхневолжья создаются вертолетные площадки.

В настоящее время в регионе насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации. Для обеспечения посадки спасательных вертолётов, в том числе вне специальных площадок, закупят 37 комплексов светосигнального оборудования.

В феврале 2019 года Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации.

В марте 2019-го в Тверскую область прибыл новый вертолёт МИ-8 для нужд санитарной авиации региона. Поставка выполнена в рамках национального проекта «Здравоохранение» – одного из 12 проектов, разработанных по инициативе Президента России Владимира Путина.

Пресс-служба Правительства Тверской области