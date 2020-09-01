В 2020 году в тверской экономике начинают действовать новые инструменты

В Тверской области вступили в силу меры поддержки, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие предпринимательства

2020 год для тверской экономики начинается с важных законодательных новелл и решений, которые призваны усилить приток капитала в производственную сферу и повысить деловую активность.

Напомним, на совещании с руководителями муниципальных образований в конце декабря губернатор Игорь Руденя поставил задачу активно развивать экономику на местах. Возможностей для этого стало больше, потому что, по словам главы региона, в 2019 году в Верхневолжье произошла перезагрузка всей системы развития малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий и инвестиционных проектов. Напомним, о ключевых решениях.

С 1 января 2010 года в два раза снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области. Эта мера касается организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в течение пяти лет после вступления в силу закона, разработанного по поручению губернатора Игоря Рудени. Для них размер налоговой ставки составит 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом действие нового регионального закона распространяется на 40 видов предпринимательской деятельности.

Кроме того, для таких направлений, как разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области, а также для деятельности в области информационных технологий налоговые ставки снизились в 4 раза и установлены в размере 1,5% и 5% соответственно. Есть только одно условие: выручка от реализации товаров, работ или услуг за соответствующий налоговый период должна составлять не менее 70% от общей суммы выручки. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения за счет изменений в региональный закон «О патентной системе налогообложения в Тверской области».

Развитию тверских производств будет способствовать инвестиционный налоговый вычет, воспользоваться которым можно с 2020 года. Право на применение вычета предоставляется организациям и обособленным подразделениям организаций, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в Тверской области в сферах лесного хозяйства, обрабатывающих производств, деятельности гостиниц, сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья и оказания услуг водным транспортом. Размер вычета – 50 % затрат на приобретение новых и (или) обновление основных средств.

Еще одна новая мера поддержки, которая вступает в силу с этого года, – «промышленная ипотека». Она подразумевает предоставление льготных займов предприятиям на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, ежегодно на эти цели заложено 150 млн рублей. Также промышленным предприятиям будут предоставляться займы для покрытия временного кассового разрыва – финансирование этой меры за три года составит 225 млн рублей. На обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям в 2020-2021 годах предусмотрено порядка 500 млн рублей.

Новый региональный закон об инновационно-промышленных парках позволит в этом году активно заниматься созданием инфраструктуры промышленного парка «Боровлево-3». На развитие этой площадки региональные власти выделяют в 2020-2022 годах 255,5 млн рублей. Также в текущем году будет вестись работа по созданию особой экономической зоны «Эммаусс». Эти проекты являются флагманскими в повышении инвестиционного потенциала тверского региона, создании новых высокотехнологичных производств. Земля на площадках находится в государственной собственности и будет предоставляться резидентам бесплатно. Планируется, что первые соглашения с резидентами «Боровлево-3» будут подписаны в текущем году. Государственная поддержка для резидентов парка может осуществляться в виде льгот по уплате налога на имущество организаций, предоставления субсидий из областного бюджета и других мер.

Стоит отметить еще одно решение областного правительства, направленное на укрепление региональной экономики, точнее, на развитие рынка труда. В этом году вновь увеличен почти на 5% – до 5585 рублей – размер патента для трудовых мигрантов. Плата за право иностранных граждан трудиться в регионе по-прежнему остается одной из самых высоких в стране. Таким образом региональная власть последовательно ведет политику снижения числа трудовых мигрантов и обеспечения рабочими местами граждан России, в том числе коренных жителей Верхневолжья. Напомним, также в Тверской области действует запрет и ограничения на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности.