Эксперт: Развитие территорий становится ключевым направлением региональной политики в Тверской области

Работа с территориями в Тверской области переходит на новый уровень. Этому способствуют национальные проекты, укрепление областного бюджета и консолидация региональных и местных элит.

Вопросы социально-экономического развития муниципальных образований Тверской области и формирования комфортной городской среды становятся ведущими в региональной повестке. Такое мнение высказал директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили. По его словам, губернатор Игорь Руденя, используя свои лоббистсткие возможности на федеральном уровне, а также за счет комплекса управленческих решений в регионе, смог мобилизовать ресурсную базу для развития территорий.

«Первые три года работы Игоря Рудени на посту главы региона были посвящены выстраиванию управленческой модели, которая позволила определить приоритеты регионального развития и создать условия для их обеспечения бюджетными и частными инвестициями. Это сделано, в том числе, за счет мобилизации внутренних ресурсов области и привлечения внешних источников – средств федерального бюджета, возможностей госкорпораций и коммерческого сектора. Важно, что все эти действия, в основном, выполнены еще перед стартом национальных проектов. Теперь появилась возможность качественной инструментальной работы по обозначенным стратегическим линиям, причем очевидно, что акцент делается на комплексном территориальном развитии», – отметил Давид Мамагулашвили.

Эксперт считает, что усиление внутренней политики стало возможным благодаря снижению закредитованности регионального бюджета и увеличению объема межбюджетных трансфертов, которые открыли перед муниципальными образованиями дополнительные возможности по ремонту местных дорог, благоустройству дворов и общественных территорий, обновлению материально-технической базы социальных учреждений.

«В 2020 году взаимодействие муниципалитетов с областным центром по этим и многим другим вопросам будет продолжено. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу, чтобы муниципалитеты принимали участие во всех региональных проектах развития. Особый акцент глава региона делает на сельских территориях. Кроме того, вовлечение в проектную деятельность является важным консолидирующим фактором для местных элит», – добавил Давид Мамагулашвили.

Среди важнейших инструментов развития территорий эксперт назвал региональные льготы для малого и среднего бизнеса, а также новые меры поддержки инвесторов – формирование инновационно-промышленных парков и введение инвестиционного налогового вычета.

Кроме того, по мнению Давида Мамагулашвили, мощным инструментом повышения качества управления территориями является их преобразование в муниципальные округа.

«Создание муниципальных округов позволяет региональной власти более эффективно транслировать задачи на местный уровень и добиваться их более четкого исполнения, достигая при этом экономии на управленческих расходах», – считает эксперт, подчеркивая, что, вероятнее всего, этот процесс будет продолжен в ближайшие годы.