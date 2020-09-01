В Конаковском районе Тверской области установлены новые евроконтейнеры для сбора отходов

Более 40 новых евроконтейнеров для сбора отходов установлено на территории Козловского сельского поселения Конаковского района. С 1 января 2020 года вывоз ТКО на территории муниципалитета осуществляется силами регионального оператора ООО «ТСАХ».

Осенью 2019 года в Конаковском районе было установлено более 580 контейнеров. На сегодняшний день региональный оператор обслуживает Конаково, посёлок Новозавидовский и ряд сельских поселений: Дмитровогорское, Ручьевское, Селиховское, Козловское. В районе в постоянном режиме работают 7 брендированных мусоровозов ООО «ТСАХ». Ряд сельских поселений обслуживают подрядчики, за работой которых ведется постоянный мониторинг.

Для удобства жителей Конаковского района открыт офис обслуживания ООО «ТСАХ» по адресу: г. Конаково, ул. Учебная,14а.

Для Твери в рамках внедрения новой системы обращения с ТКО в 2019 году было закуплено более 8200 контейнеров. Также региональный оператор приобрел 30 новых мусоровозов на базе КАМАЗа.

В Твери устанавливают также контейнеры синего цвета, предназначенные для сбора сухих отходов – пластика, алюминия, стекла, бумаги. В столице Верхневолжья – первой в области – будет внедрена дуальная система сбора отходов, когда мусор разделяется на сухой и мокрый. О необходимости внедрения этой системы и других вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами Губернатор Игорь Руденя говорил на пресс-конференции по итогам 2019 года. В частности, глава региона подтвердил, что в Тверскую область не будет завозиться мусор из других регионов, а также на территории Верхневолжья не предусмотрено создание мусоросжигательных заводов.

В декабре 2019 года на полигоне «Славное» под Тверью начала работу новая линия мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тыс тонн в год. Это позволит эффективнее сортировать отходы, обеспечивать большие объёмы переработки. Отбор полезной фракции увеличится на 25%, объем захораниваемых отходов от поступивших на сортировку уменьшится на 40%.

В декабре ООО "Полигон" организовал онлайн-трансляцию с камеры, расположенной на въезде на территорию предприятия, на сайте www.tbo-operator.ru, что позволяет всем желающим в режиме реального времени контролировать ввоз мусора на территорию полигона.

Большая работа проводится в Тверской области по ликвидации несанкционированных свалок, копившихся на территории региона десятилетиями. В 2019 году их ликвидировано 290, из них 144 свалки общим объемом более 6.2 тысячи кубометров убрано силами регионального оператора ООО «ТСАХ».

Пресс-служба Правительства Тверской области