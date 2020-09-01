В Тверской области открыт набор водителей общественного транспорта с зарплатой от 45 тысяч рублей

Открыт набор водителей общественного транспорта для работы на автобусных маршрутах Твери и Калининского района в рамках новой модели пассажирских перевозок, которая начнёт действовать в феврале текущего года.

По итогам аукционов обслуживать основную часть маршрутов будет транспортная компания ООО «Верхневолжское АТП». Приглашаются водители категории D, которые получат полный социальный пакет и трудоустройство по ГК РФ. Иногородним будет предоставлено жилье. Заработная плата составит от 45 тыс. рублей.

Автобусный парк располагается по адресу город Тверь, улица Шишкова, 92. Чтобы предложить свою кандидатуру, соискателям необходимо позвонить по телефонам: +79301806885 или +79301531744.

С 3 февраля 2020 года на линию выйдут новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие», - отметил Губернатор Игорь Руденя 11 декабря на пресс-конференции, отвечая на вопрос о развитии транспортной системы в регионе.

Всего на первом этапе будет функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. Они опубликованы на сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/album-135894105_269032314.

Льготный проезд на всех маршрутах городского транспорта на территории тверской агломерации (Твери и Калининского района) будет осуществляться по социальной карте жителя Тверской области, которая заменит единый социальный проездной билет (ЕСПБ).

Для предоставления льготного проезда гражданином может быть использована также банковская карта, если она выпущена на основе национальной платежной системы «Мир» и является бесконтактной.

Общественный транспорт будет работать с 5 до 24 часов. Интервалы движения автобусов составят в среднем 4 минуты, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.

Контроль за графиком движения автобусов и качеством перевозок будет вести государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области