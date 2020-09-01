ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок в Тверской области

ВЭБ.РФ совместно с Банком ДОМ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие», которое будет обслуживать основную часть маршрутов в Твери и Калининском районе в рамках новой модели пассажирских перевозок. Общий объем гарантийной поддержки составил 2 млрд рублей.

ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие» будет обеспечивать перевозку пассажиров в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Всего на маршруты выйдет более 450 автобусов большого, среднего и малого класса.

Новый транспорт экологического стандарта «Евро-5» будет низкопольным, оснащенным современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленным в едином стиле.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие», - отметил Губернатор Игорь Руденя 11 декабря на пресс-конференции, отвечая на вопрос о развитии транспортной системы в регионе.

На первом этапе будет функционировать 85 маршрутов в Твери и Калининском районе: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. Они опубликованы на сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/album-135894105_269032314.

Льготный проезд на всех маршрутах будет осуществляться по социальной карте жителя Тверской области, которая заменит единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Также для этого может быть использована банковская карта, если она выпущена на основе национальной платежной системы «Мир» и является бесконтактной.

Общественный транспорт будет работать с 5 до 24 часов. Интервалы движения автобусов составят в среднем 4 минуты, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.

Контроль за графиком движения автобусов и качеством перевозок будет осуществлять государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области