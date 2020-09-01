В Твери подвели итоги областного детско-юношеского фестиваля «#PROНовыйГод»

9 января в ДК «Пролетарка» в Твери состоялся гала-концерт и церемония награждения победителей первого областного детско-юношеского фестиваля «#PROНовыйГод». Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тверской области.

Конкурс направлен на выявление и поддержку молодых дарований. В Тверской области развитию талантов детей и молодёжи уделяется большое внимание. По мнению Губернатора Игоря Рудени, у каждого молодого жителя Верхневолжья должна быть возможность самореализации на территории родного региона.

Всего в творческом конкурсе фестиваля «#PROНовыйГод» приняли участие более 200 ребят в возрасте от 5 до 17 лет из Твери, Пеновского, Молоковского, Конаковского, Краснохолмского, Ржевского, Калининского районов, а также Осташковского и Удомельского городских округов.

Жюри оценивало работы конкурсантов по 10-балльной шкале: за художественный образ концертного номера, оригинальный дизайн и яркость воплощения авторского решения, зрелищность и сценическую культуру, сохранение и использование народных традиций и другие критерии.

На гала-концерте представили лучшие работы конкурсантов: танцевальные композиции, вокальные произведения о новогодних и рождественских праздниках, дефиле новогодних костюмов. Декоративно-прикладное направление было представлено на отдельной выставке.

Пресс-служба Правительства Тверской области