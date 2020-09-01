Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области

9 января Губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами регионального Правительства. Глава региона обозначил ключевые направления работы в 2020 году.

«В текущем году предстоит большая работа по дальнейшей реализации в Тверской области национальных проектов. А также мероприятий адресной инвестиционной программы – это ремонт дорог, газификация, строительство социальных учреждений и другие направления», – подчеркнул Игорь Руденя.

Одной из главных тем совещания стала обстановка в Тверской области в период новогодних и рождественских праздников.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации мероприятий и обеспечении безопасности в новогодние и предновогодние дни», – отметил Губернатор.

В преддверии праздников глава региона провел расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Тверской области. Были поставлены задачи по обеспечению комплексной безопасности в местах массового пребывания людей, особое внимание поручено уделить социальным, культурным, образовательным и медицинским учреждениям.

Специалистами МЧС были проведены проверки организаций с круглосуточным пребыванием людей, в постоянном режиме обеспечено дежурство пожарных постов. В период проведения массовых мероприятий привлечено более 3500 человек, 765 единиц техники.

Всего с 30 декабря по 8 января в регионе организовано более 530 новогодних и рождественских мероприятий в государственных учреждениях культуры, на которых побывали свыше 53 тысяч человек.

В праздничные дни состоялись выезды школьников, воспитанников интернатов и детских домов из Твери и муниципалитетов Верхневолжья в театры и музеи областного центра, Москвы, других регионов. При массовых поездках детей за пределы Тверской области Министерством образования обеспечено взаимодействие с областными Управлениями ГИБДД и МЧС.

В выездных мероприятиях приняли участие более 760 ребят.

В праздничные дни в соответствии с утвержденными графиками действовали учреждения здравоохранения, где оказывалась первичная медико-санитарная, стационарная помощь. Работало свыше 130 бригад скорой медицинской помощи. Министерством социальной защиты Тверской области проведен обход более 1300 семей.

В сфере энергетики и ЖКХ в период праздников зафиксированы отдельные перебои в энергоснабжении и обеспечении теплом. Все ситуации были на контроле регионального профильного Министерства. Особое внимание уделено вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, а также расчистке дорог и обработке противогололедными материалами.

На совещании также рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам оказания медицинской помощи, ремонта дорог, капитального ремонта многоквартирных домов и другим темам.

Пресс-служба Правительства Тверской области