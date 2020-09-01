На Рождественском фестивале в Тверской области хоровые коллективы выступят в филармонии и Воскресенском кафедральном соборе

10 января 2020 года в Тверской области стартует XVII Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие». Главным событием этого дня станет большой Рождественский концерт на сцене Тверской академической филармонии. В программе – духовные и светские произведения для хора.

Губернатор Игорь Руденя считает: проведение Рождественского фестиваля – важный вклад в развитие культуры тверского края и всей России, возможность для участников этого события продемонстрировать свои таланты и способности.

В течение двух дней хоровые коллективы Верхневолжья выступают на сцене Тверской академической филармонии и в Воскресенском кафедральном соборе.

10 января в Рождественском фестивале принимают участие ансамбль «Небесные ласточки» Детской музыкальной школы №1(г. Тверь), Губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей (г. Конаково), детский театр песни «Дробушки» Богородицкого Житенного монастыря (г. Осташков).

Также на сцене филармонии выступят народные коллективы – хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, академический хор ДК «40 лет Октября» (г. Кимры) и другие.

11 января праздничный марафон продолжат камерный хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, вокальный ансамбль «Росинки» ДК «Химволокно» (г. Тверь) и Губернаторский камерный хор «Русский партес». Коллективы выступят в Воскресенском кафедральном соборе.

Пресс-служба Правительства Тверской области