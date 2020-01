В Твери выступит Большой Джазовый Оркестр из Москвы

13 января на сцене Тверской академической филармонии выступит Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова (г. Москва) с программой «Старый Новый год с Большим Джазовым Оркестром». В составе Оркестра – почти весь авангард московской джазовой сцены и единомышленники в музыке, выпускники РАМ им. Гнесиных.

«Областная филармония всегда дарит нам интересные премьеры, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами, масштабные проекты, которые уже получили признание публики. Все это – важный вклад в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Уже не первый год Большой Джазовый Оркестр радует слушателей истинной рождественской и новогодней музыкой в джазовых интерпретациях. В программе концерта – отрывки из сюиты П.И. Чайковского «Щелкунчик», рождественские гимны и популярные новогодние мелодии «Jingle Bells», «Let it Snow», «Christmas Song» и другие, зимние музыкальные зарисовки «Picnic in the Wintertime», «Siberian Sleighride», «Snowfall».

Дебют Большого Джазового Оркестра состоялся в октябре 2010 года на сцене Центрального Дома Журналиста в Москве. Уже в апреле 2011 года Оркестр получил Гран-при на международном конкурсе молодых исполнителей «Усадьба-Джаз». В том же году – стал лауреатом первого международного джазового фестиваля молодых исполнителей «Гнесин-Джаз».

С 2012 года Оркестр является резидентом известного московского джаз-клуба «Эссе» и постоянным гостем различных российских и международных джазовых фестивалей. Коллектив выступает в самых престижных залах столицы: Большом зале Московской Консерватории, Светлановском зале Международного Дома Музыки, Малом зале Государственного Кремлевского Дворца.

Гостей концерта в Твери ждет выступление

Jazz Trio Александра Красоткина (саксофон-рояль-контрабас), Дарьи Антоновой (вокал), Павла Иванова (вокал), Андрея Красильникова (вокал), Антона Гимазетдинова (вокал).

Пресс-служба Правительства Тверской области