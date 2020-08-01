Игорь Руденя поручил оказать материальную помощь семье, пострадавшей в результате хлопка бытового газа в Твери

Тверской семье, в квартире которой прошёл хлопок бытового газа,

будет оказана материальная поддержка. Соответствующее поручение дал

Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в областной клинической больнице остаётся глава

семьи, мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его

супруга скончалась из-за полученных травм.

28 жильцов подъезда, где произошёл хлопок газа, в том числе дети,

временно размещены в гостинице «Юность». Остальные граждане находятся

у родственников. Всем оказана необходимая поддержка, закреплено

ответственное лицо для решения всех возникающих вопросов.

По поручению Игоря Рудени им предоставлен транспорт, обеспечено

медицинское обслуживание, психологическая помощь. Дети подготовлены к

началу учёбы, обеспечены канцелярскими принадлежностями и учебниками,

проработана логистика подвоза ребят до школ.

ЧП произошло утром 2 января в доме №19 по бульвару Гусева. По

поручению Игоря Рудени была создана областная комиссия по

чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители областных

ведомств – Министерства энергетики и ЖКХ региона, Минздрава и

Минстроя, а также администрации Твери. На месте происшествия работала

группировка Управления МЧС России по Тверской области.

4 января Игорь Руденя осмотрел дом и встретился с жильцами, которые

были временно размещены в гостинице «Юность». В тот же день Губернатор

провёл в Правительстве Тверской области рабочее совещание, в ходе

которого обсуждались вопросы, связанные с проведением противоаварийных

и восстановительных работ в доме.

Организована специализированная строительная экспертиза для оценки

состояния многоквартирного дома. После полного обследования будет

разработан проект по укреплению конструкций здания, «дорожная карта»

ремонта дома. Выполняется укрепление плит и наружных конструкций

здания.

Все службы, ответственные за восстановление дома и поддержку

жителей, переведены на усиленный режим работы, до полного завершения

ремонта обеспечена круглосуточная охрана дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области