Игорь Руденя поручил оказать материальную помощь семье, пострадавшей в результате хлопка бытового газа в Твери

Тверской семье, в квартире которой прошёл хлопок бытового газа,
будет оказана материальная поддержка. Соответствующее поручение дал
Губернатор Игорь Руденя.
В настоящее время в областной клинической больнице остаётся глава
семьи, мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его
супруга скончалась из-за полученных травм.
28 жильцов подъезда, где произошёл хлопок газа, в том числе дети,
временно размещены в гостинице «Юность». Остальные граждане находятся
у родственников. Всем оказана необходимая поддержка, закреплено
ответственное лицо для решения всех возникающих вопросов.
По поручению Игоря Рудени им предоставлен транспорт, обеспечено
медицинское обслуживание, психологическая помощь. Дети подготовлены к
началу учёбы, обеспечены канцелярскими принадлежностями и учебниками,
проработана логистика подвоза ребят до школ.
ЧП произошло утром 2 января в доме №19 по бульвару Гусева. По
поручению Игоря Рудени была создана областная комиссия по
чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители областных
ведомств – Министерства энергетики и ЖКХ региона, Минздрава и
Минстроя, а также администрации Твери. На месте происшествия работала
группировка Управления МЧС России по Тверской области.
4 января Игорь Руденя осмотрел дом и встретился с жильцами, которые
были временно размещены в гостинице «Юность». В тот же день Губернатор
провёл в Правительстве Тверской области рабочее совещание, в ходе
которого обсуждались вопросы, связанные с проведением противоаварийных
и восстановительных работ в доме.
Организована специализированная строительная экспертиза для оценки
состояния многоквартирного дома. После полного обследования будет
разработан проект по укреплению конструкций здания, «дорожная карта»
ремонта дома. Выполняется укрепление плит и наружных конструкций
здания.
Все службы, ответственные за восстановление дома и поддержку
жителей, переведены на усиленный режим работы, до полного завершения
ремонта обеспечена круглосуточная охрана дома.
Пресс-служба Правительства Тверской области