Тверская область вошла в ТОП-10 регионов по эффективности исполнения полномочий в сфере лесных отношений

Тверская область отмечена в числе десяти регионов России, добившихся

наиболее эффективного исполнения переданных полномочий в сфере лесных

отношений. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства лесного

хозяйства.

Как отмечает ведомство, дополнительные средства из нераспределенного

резерва Рослесхоза были направлены в Кировскую, Тверскую, Костромскую,

Ленинградскую, Вологодскую, Смоленскую области, республики Марий Эл,

Карелия, Татарстан и Алтайский край.

«Эти регионы показали наиболее высокие результаты при реализации

переданных им полномочий. В основе рейтинга лежат данные за предыдущий

период оценки – 2018 год», – говорится в сообщении Рослесхоза.

Работа по увеличению площади земель лесного фонда направлена на

обеспечение сохранности лесов, возобновление одного из главных природных

ресурсов Тверской области. В числе приоритетных направлений в сфере лесного

хозяйства региона – предотвращение незаконных рубок, профилактика пожаров,

лесовосстановление, уменьшение количества бесхозных участков.

Среди других задач – повышение эффективности использования лесных

ресурсов, увеличение доли переработки и заготовки древесины непосредственно на

территории тверского региона, выпуск востребованной на рынке продукции.

«Наша задача не просто собрать весь лес и перевести его в гослесфонд, а

добавить на этот объем легализованные мощности по переработке древесины.

Далее уже к этой переработке добавить финансовые потоки, в том числе и те, что

будут формироваться от экспорта нашей продукции за пределы страны – не

кругляка, а готовой продукции, то, что даёт уверенную добавочную стоимость», –

считает губернатор Игорь Руденя.

Контроль за использованием лесных ресурсов имеет большое значение для

Тверской области – самого большого региона ЦФО, половину площади которого

занимают леса (более 4,8 млн га). Игорь Руденя включен в рабочую группу по

борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, которую возглавляет

заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.

Анализ результативности регионов проводится Федеральным агентством

лесного хозяйства для определения динамики качественных изменений и

выявления проблем, связанных с лесоуправлением и лесопользованием. Расчеты

уровня эффективности проводятся по 36 критериям. В частности, учитываются

показатели использования, обеспечения охраны от лесных пожаров,

воспроизводства и защиты лесов, расположенных на землях лесного фонда,

финансово-экономическая организация деятельности и другие.

Основой для проведения оценки являются отчеты об исполнении органами

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им

полномочий в области лесных отношений, формы государственного лесного

реестра, а также результаты плановых и внеплановых проверок.

Итоги оценки эффективности осуществления органами государственной

власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской

Федерации в области лесных отношений в 2019 году будут подведены в

наступившем году.

Напомним, что стимулирующие выплаты производятся на основании

постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года №

1502 в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности органов

государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 года.