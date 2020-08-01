Тверская область вошла в ТОП-10 регионов по эффективности исполнения полномочий в сфере лесных отношений

Тверская область отмечена в числе десяти регионов России, добившихся
наиболее эффективного исполнения переданных полномочий в сфере лесных
отношений. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства лесного
хозяйства.
Как отмечает ведомство, дополнительные средства из нераспределенного
резерва Рослесхоза были направлены в Кировскую, Тверскую, Костромскую,
Ленинградскую, Вологодскую, Смоленскую области, республики Марий Эл,
Карелия, Татарстан и Алтайский край.
«Эти регионы показали наиболее высокие результаты при реализации
переданных им полномочий. В основе рейтинга лежат данные за предыдущий
период оценки – 2018 год», – говорится в сообщении Рослесхоза.
Работа по увеличению площади земель лесного фонда направлена на
обеспечение сохранности лесов, возобновление одного из главных природных
ресурсов Тверской области. В числе приоритетных направлений в сфере лесного
хозяйства региона – предотвращение незаконных рубок, профилактика пожаров,
лесовосстановление, уменьшение количества бесхозных участков.
Среди других задач – повышение эффективности использования лесных
ресурсов, увеличение доли переработки и заготовки древесины непосредственно на
территории тверского региона, выпуск востребованной на рынке продукции.
«Наша задача не просто собрать весь лес и перевести его в гослесфонд, а
добавить на этот объем легализованные мощности по переработке древесины.
Далее уже к этой переработке добавить финансовые потоки, в том числе и те, что
будут формироваться от экспорта нашей продукции за пределы страны – не
кругляка, а готовой продукции, то, что даёт уверенную добавочную стоимость», –
считает губернатор Игорь Руденя.
Контроль за использованием лесных ресурсов имеет большое значение для
Тверской области – самого большого региона ЦФО, половину площади которого
занимают леса (более 4,8 млн га). Игорь Руденя включен в рабочую группу по
борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, которую возглавляет
заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.
Анализ результативности регионов проводится Федеральным агентством
лесного хозяйства для определения динамики качественных изменений и
выявления проблем, связанных с лесоуправлением и лесопользованием. Расчеты
уровня эффективности проводятся по 36 критериям. В частности, учитываются
показатели использования, обеспечения охраны от лесных пожаров,
воспроизводства и защиты лесов, расположенных на землях лесного фонда,
финансово-экономическая организация деятельности и другие.
Основой для проведения оценки являются отчеты об исполнении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им
полномочий в области лесных отношений, формы государственного лесного
реестра, а также результаты плановых и внеплановых проверок.
Итоги оценки эффективности осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений в 2019 году будут подведены в
наступившем году.
Напомним, что стимулирующие выплаты производятся на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года №
1502 в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 года.