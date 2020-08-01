В Твери завершает работу «новогодний автобус», который бесплатно перевозил пассажиров по трем маршрутам

8 января в Твери завершает работу «новогодний автобус», презентация
которого состоялась 24 декабря 2019 года в рамках внедрения в Тверской
области новой модели пассажирских перевозок.
Транспорт был взят МУП «ПАТП-1» по договору специально для
тестирования новой транспортной модели. С 25 по 29 декабря
брендированный автобус бесплатно перевозил пассажиров по маршруту №20
(Энергоремонт – Мигалово), с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020 года –
по маршруту № 31 (Мамулино – Перинатальный центр), с 4 по 8 января 2020
года – по маршруту №36 (Мамулино – Сахарово).
С 25 декабря по 2 января пассажиров встречали Дед Мороз и
Снегурочка.
Новую систему пассажирских перевозок планируется запустить в
феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. Затем опыт
предполагается распространить в других муниципальных образованиях
региона.
В рамках новой транспортной модели на территории областного центра
и Калининского района будут функционировать 85 маршрутов: 30
муниципальных и 55 межмуниципальных. 49 из них не изменились, в 36
маршрутов внесены изменения. В том числе введено 5 новых и 3 – сезонных.
«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском
районе, мы учли пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты
и восстановили недостающие», – отметил Губернатор Игорь Руденя 11
декабря на пресс-конференции, отвечая на вопрос по развитию транспортной
системы в регионе.
Карту маршрутной сети, которая начнет действовать в феврале 2020
года, можно изучить на сайтах Правительства Тверской области,
Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте»
Автобусы по обновленной схеме начнут курсировать с 3 февраля 2020
года в соответствии с новым расписанием – с 05:00 до 24.00. Благодаря
внедрению новой модели провозная способность автобусов будет увеличена
на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят
от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.
На маршруты выйдут комфортабельные автобусы экологического
стандарта «Евро-5», брендированные в едином стиле, оснащённые
оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-
контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными
информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.
На всех маршрутах городского транспорта на территории Твери и
Калининского района при внедрении новой модели пассажирских перевозок
предусмотрен льготный проезд по социальной карте жителя Тверской
области, которая заменит единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Её
выпуск начнётся в 2020 году.
Жители Тверской области выбрали вариант оформления социальной
карты. Наибольшее количество голосов (59,1%) граждане Верхневолжья
отдали за изображение на карте Староволжского моста Твери в ночное время
суток.
Для предоставления льготного проезда гражданином может быть
использована также банковская карта, если она выпущена на основе
национальной платежной системы «Мир» и является бесконтактной.
Пресс-служба Правительства Тверской области