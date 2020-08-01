В Твери завершает работу «новогодний автобус», который бесплатно перевозил пассажиров по трем маршрутам

8 января в Твери завершает работу «новогодний автобус», презентация

которого состоялась 24 декабря 2019 года в рамках внедрения в Тверской

области новой модели пассажирских перевозок.

Транспорт был взят МУП «ПАТП-1» по договору специально для

тестирования новой транспортной модели. С 25 по 29 декабря

брендированный автобус бесплатно перевозил пассажиров по маршруту №20

(Энергоремонт – Мигалово), с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020 года –

по маршруту № 31 (Мамулино – Перинатальный центр), с 4 по 8 января 2020

года – по маршруту №36 (Мамулино – Сахарово).

С 25 декабря по 2 января пассажиров встречали Дед Мороз и

Снегурочка.

Новую систему пассажирских перевозок планируется запустить в

феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. Затем опыт

предполагается распространить в других муниципальных образованиях

региона.

В рамках новой транспортной модели на территории областного центра

и Калининского района будут функционировать 85 маршрутов: 30

муниципальных и 55 межмуниципальных. 49 из них не изменились, в 36

маршрутов внесены изменения. В том числе введено 5 новых и 3 – сезонных.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском

районе, мы учли пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты

и восстановили недостающие», – отметил Губернатор Игорь Руденя 11

декабря на пресс-конференции, отвечая на вопрос по развитию транспортной

системы в регионе.

Карту маршрутной сети, которая начнет действовать в феврале 2020

года, можно изучить на сайтах Правительства Тверской области,

Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте»

Автобусы по обновленной схеме начнут курсировать с 3 февраля 2020

года в соответствии с новым расписанием – с 05:00 до 24.00. Благодаря

внедрению новой модели провозная способность автобусов будет увеличена

на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят

от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.

На маршруты выйдут комфортабельные автобусы экологического

стандарта «Евро-5», брендированные в едином стиле, оснащённые

оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-

контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными

информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.