Игорь Руденя посетил праздник в честь Рождества Христова в Вознесенском Оршином монастыре

7 января Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и

Кашинский Савва поздравили с Рождеством Христовым воспитанниц

«Православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» во

имя св. прав. Иоанна Кронштадтского» при Вознесенском женском Оршином

монастыре. Воспитанницы центра по традиции подготовили праздничный

концерт. Почётные гости вручили подарки детям-участникам мероприятия.

Первые воспитанницы в монастырь были приняты в конце 1990-х

годов. В 2009 году там была создана служба помощи детям, находящимся в

трудной жизненной ситуации. В основном в центр «Родник» попадают дети

из неблагополучных или малообеспеченных семей. Они получают полное

среднее образование, изучают основы православной веры,

церковнославянский язык, историю церкви, обучаются игре на фортепиано,

хоровому пению, рисованию, живописи, рукоделию.

Праздничные мероприятия в честь Рождества Христова 7 января

прошли в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя

Тихона Задонского. Учеников и преподавателей поздравили Губернатор

Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва. В школе

состоялась рождественская елка, в школьном храме – прославление

праздника. Ребята подготовили рождественский спектакль «Волшебные

подарки».

В ночь с 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные

богослужения. Игорь Руденя с детьми присутствовал на торжествах в

кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве.

Рождественское богослужение возглавил епископ Ржевский и Торопецкий

Адриан.

Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве

построен в 1831 году на месте одноимённой деревянной церкви. Оковецкая

(Ржевская) икона Богоматери была обретена в 1539 году у села Оковцы и

является одной из самых почитаемых святынь на территории Верхневолжья.

Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах

Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя принял участие в рождественском

богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в

2018-м — в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м — в соборе в

честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.