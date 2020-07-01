Губернатор Игорь Руденя поздравил с Рождеством Христовым учеников Тверской епархиальной школы

7 января в Тверской епархиальной православной школе во имя

святителя Тихона Задонского прошла традиционная рождественская ёлка.

Учеников и преподавателей с праздником Рождества Христова поздравили

Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Дети представили гостям спектакль «Волшебные подарки».

«Мы уже несколько лет приходим к вам на светлый праздник

Рождества Христова, и с каждым годом вы делаете постановки настолько

тепло и сердечно, что мы погружаемся в атмосферу настоящего праздника.

Смысл сегодняшнего спектакля в том, чтобы делать добро людям и

постоянно трудиться. Желаю вам, чтобы рядом всегда были люди, которые

будут вместе с вами созидать, чтобы вы любили свой город, свою область»,

— обратился к ученикам школы Игорь Руденя.

«Ваш спектакль мы смотрели на одном дыхании, он сделан на

высоком художественном, театральном и актёрском уровне», — сказал

митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Губернатор Игорь Руденя вручил рождественские подарки

первоклассникам.

Тверская епархиальная православная школа была открыта в 1994 году.

Наряду с общеобразовательными предметами в программу включены

дисциплины, посвящённые историческим и культурным традициям Русской

Православной Церкви. В школе есть библиотека, трапезная, спортивный и

актовый залы, кабинет здоровья, действуют различные кружки, студии и

спортивные секции.

Ученики школы являются участниками и призерами олимпиад,

преподаватели – соискателями премии «За нравственный подвиг учителя»

по Центральному федеральному округу в области духовно-нравственного

воспитания молодежи.

В ночь с 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные

богослужения. Игорь Руденя с детьми присутствовал на торжествах в

кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве.

Рождественское богослужение возглавил епископ Ржевский и Торопецкий

Адриан.

Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве

построен в 1831 году на месте одноимённой деревянной церкви. Оковецкая

(Ржевская) икона Богоматери была обретена в 1539 году у села Оковцы и

является одной из самых почитаемых святынь на территории Верхневолжья.

Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах

Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя принял участие в рождественском

богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м — в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м — в соборе в

честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области