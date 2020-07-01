Губернатор Игорь Руденя поздравил с Рождеством Христовым учеников Тверской епархиальной школы

7 января в Тверской епархиальной православной школе во имя
святителя Тихона Задонского прошла традиционная рождественская ёлка.
Учеников и преподавателей с праздником Рождества Христова поздравили
Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва.
Дети представили гостям спектакль «Волшебные подарки».
«Мы уже несколько лет приходим к вам на светлый праздник
Рождества Христова, и с каждым годом вы делаете постановки настолько
тепло и сердечно, что мы погружаемся в атмосферу настоящего праздника.
Смысл сегодняшнего спектакля в том, чтобы делать добро людям и
постоянно трудиться. Желаю вам, чтобы рядом всегда были люди, которые
будут вместе с вами созидать, чтобы вы любили свой город, свою область»,
— обратился к ученикам школы Игорь Руденя.
«Ваш спектакль мы смотрели на одном дыхании, он сделан на
высоком художественном, театральном и актёрском уровне», — сказал
митрополит Тверской и Кашинский Савва.
Губернатор Игорь Руденя вручил рождественские подарки
первоклассникам.
Тверская епархиальная православная школа была открыта в 1994 году.
Наряду с общеобразовательными предметами в программу включены
дисциплины, посвящённые историческим и культурным традициям Русской
Православной Церкви. В школе есть библиотека, трапезная, спортивный и
актовый залы, кабинет здоровья, действуют различные кружки, студии и
спортивные секции.
Ученики школы являются участниками и призерами олимпиад,
преподаватели – соискателями премии «За нравственный подвиг учителя»
по Центральному федеральному округу в области духовно-нравственного
воспитания молодежи.
В ночь с 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные
богослужения. Игорь Руденя с детьми присутствовал на торжествах в
кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве.
Рождественское богослужение возглавил епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан.
Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве
построен в 1831 году на месте одноимённой деревянной церкви. Оковецкая
(Ржевская) икона Богоматери была обретена в 1539 году у села Оковцы и
является одной из самых почитаемых святынь на территории Верхневолжья.
Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах
Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя принял участие в рождественском
богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м — в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м — в соборе в
честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери.
Пресс-служба Правительства Тверской области