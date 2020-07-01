Тверской вагоностроительный завод начал подготовку машинистов электропоезда «Иволга»

Учебный центр Тверского вагоностроительного завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») начал подготовку машинистов электропоезда постоянного тока «Иволга» с использованием тренажера – точной копии кабины электропоезда. Как сообщает пресс-служба ТВЗ, первыми «новинку» опробовали локомотивные бригады ОАО «РЖД». Отработка тренировочной поездки стала обязательным этапом программы подготовки машинистов.

Тренажер «Иволги» – современный и высокотехнологичный комплекс, обеспечивающий полное погружение машиниста в моделируемую обстановку. Он полностью дублирует экстерьер и интерьер кабины электропоезда. Тренировочная поездка дает возможность отработать самые разные, в том числе нештатные ситуации, которые могут встретиться во время эксплуатации электропоезда. Все происходит в условиях, приближенных к реальным, что позволяет снизить до минимума риск совершения ошибки при управлении реальным поездом с пассажирами.

Новая модификация электропоезда создана на базовой платформе «Иволги», которая успешно эксплуатируется с весны 2017 года. В конструкцию внесено множество усовершенствований, целью которых является повышение уровня комфорта для пассажиров и эффективности эксплуатации.

В январе 2018 года Президент России Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода осмотрел электропоезд нового поколения «Иволга». Техника получила высокую оценку главы государства. В рамках контракта с АО «Центральная ППК» электропоезда «Иволга» второй серии в ноябре 2019 года вышли на маршруты Московских центральных диаметров. В открытии движения по МЦД принял участие Владимир Путин. В декабре глава государства подписал распоряжение о поощрении генерального директора Тверского вагоностроительного завода Андрея Соловья Почётной грамотой за заслуги в создании перспективных образцов подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта.

Еще одно магистральное направление работы завода – производство 3730 пассажирских вагонов, в том числе нового модельного ряда, в рамках крупнейшего в истории предприятия долгосрочного контракта, заключенного в феврале 2019 года между АО «ФПК» и ОАО «ТВЗ» на период до 2025 года общей стоимостью 237 млрд рублей без НДС.

В ходе рабочей встречи Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени, которая состоялась 25 июня 2019 года, также обсуждался вопрос о загрузке производственных мощностей ТВЗ.

«Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8–11 лет», – доложил Игорь Руденя.

В ходе итоговой пресс-конференции губернатора Тверской области Игоря Рудени 11 декабря поднималась тема создания промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения совместно с АО «Трансмашхолдинг». Глава региона рассказал журналистам, что проект предполагает локализацию в Тверской области производств от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что ключевым предприятием кластера станет Тверской вагоностроительный завод.