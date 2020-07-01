Более 90 молодых семей Тверской области в 2019 году стали получателями единовременной выплаты на частичное погашение ипотеки

В 2019 году в Тверской области 94 молодые семьи, где родился или был усыновлён ребёнок, стали получателями единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита. На эти цели было направлено 18,8 млн рублей. Данная мера поддержки была введена в Верхневолжье в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Демография».

Выплата предусмотрена семьям, которые приобрели жильё в ипотеку на территории региона, при условии, что один из супругов моложе 25 лет.

«Размер выплаты составляет 200 тысяч рублей. Она введена в Тверской области как дополнение к пакету мер по поддержке семей, предложенных в Послании Президента. Мы надеемся, что это позволит снизить средний возраст жителей региона, у которых рождается первый ребёнок, до 22-25 лет. Это один из путей, которые помогут нам решить вопросы увеличения населения Верхневолжья», - считает Губернатор Игорь Руденя.

С 2020 года в Тверской области при рождении или усыновлении первого ребёнка выплата составит 200 тыс. рублей, второго – 300 тыс. рублей, третьего – 500 тыс. рублей.

Помощь семьям с детьми – одно из ключевых направлений работы Правительства Тверской области по улучшению демографической ситуации в регионе. По поручению Губернатора Игоря Рудени расширен пакет социальных мер для семей.

Среди новых мер, которые начинают действовать с 2020 года – предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

С 1 октября 2019 года в Тверской области начала действовать мера поддержки семей с детьми, инициированная Губернатором Игорем Руденей – вручение подарочных наборов для новорожденных. В него входит 58 предметов, необходимых для ухода за малышом.

Кроме того, многодетные семьи освобождены от платы за вывоз коммунальных отходов.

Пресс-служба Правительства Тверской области