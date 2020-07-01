Игорь Руденя встретил Рождество вместе с прихожанами кафедрального собора в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве

7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя с детьми присутствовал на торжествах в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве.

Рождественское богослужение возглавил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве построен в 1831 году на месте одноимённой деревянной церкви. Оковецкая (Ржевская) икона Богоматери была обретена в 1539 году у села Оковцы и является одной из самых почитаемых святынь на территории Верхневолжья.

Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах Верхневолжья. В 2017 году Игорь Руденя принял участие в рождественском богослужении в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, в 2018-м — в Спасском кафедральном соборе Бежецка, в 2019-м — в соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области