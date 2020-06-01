Игорь Руденя вошел в число губернаторов с сильным влиянием в рейтинге АПЭК за декабрь

Игорь Руденя стабильно удерживает позиции в группе губернаторов с сильным влиянием в ежемесячном рейтинге влияния глав субъектов РФ за декабрь 2019 года. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В декабре по инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Также Игорь Руденя дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», – отметил Игорь Руденя.

Среди крупных федеральных мероприятий, в которых принял участие глава тверского региона, – 41-е заседание Российского организационного комитета «Победа», которое прошло 11 декабря в Кремле под председательством президента Владимира Путина. Основной темой оргкомитета «Победа» стало проведение Года памяти и славы в 2020 году, сохранение памяти и предотвращение фальсификации истории о Великой Отечественной войне.

Также Игорь Руденя в декабре стал участником заседания Государственного совета РФ, на котором обсуждалась аграрная политика России. На заседании губернатор Игорь Руденя совместно с главой Калининградской области Антоном Алихановым обратились к президенту Владимиру Путину с инициативой по поддержке крупных звероводов и снижении для них ставки НДС до уровня 10%. Глава государства поручил представить необходимые документы для рассмотрения этого вопроса.

На встрече губернатора Игоря Рудени с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, которая также состоялась в декабре, обсуждалось строительство северного обхода Твери и развитие дорожной сферы Тверской области. Этот диалог стал продолжением работы по реализации инициатив главы Верхневолжья, представленных на ноябрьском совещании у президента Владимира Путина в день открытия трассы М-11. Напомним, проект по созданию северного обхода поддержан Министерством транспорта РФ. Также на встрече Игоря Рудени и Евгения Дитриха шла речь о необходимости обустройства транспортной развязки на 314-м километре трассы М-11 «Нева». Она будет соединена с хордовой дорогой, которая пройдёт между трассами М-11, М-10 и М-9 с дальнейшим выходом к границе с Новгородской областью. Строительство хорды займёт в общей сложности 1,5 года, построено уже 40 км.

В декабре состоялась традиционная пресс-конференция губернатора Игоря Рудени, посвященная итогам 2019 года, а также предновогодние встречи главы региона с представителями гражданского общества, ветеранами Великой Отечественной войны, совещание с руководителями муниципальных образований.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ, подготовленный АПЭК, основан на экспертном опросе, который проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.