Накануне Рождества исполнилась новогодняя мечта 6-летней жительницы Твери

6 января исполнилось новогоднее желание 6-летней тверитянки Таисии Тихомировой. В квартире девочки установили детский спортивный комплекс, который необходим девочке для реабилитации. Письмо с пожеланием девочки было размещено в Кремле на «Ёлке желаний».

26 декабря 2019 года участие в традиционной новогодней акции принял Губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках заседания Госсовета, которое провел Президент России Владимир Путин.

Игорь Руденя снял несколько шаров с пожеланиями юных жителей Верхневолжья и отметил, что в праздничные новогодние дни в Тверской области исполнятся все желания.

«Это не просто игрушка для Таси, а очень полезный комплекс. Теперь упражнения, для которых раньше приходилось ездить в реабилитационный центр, можно делать дома каждый день. Нам очень приятно получить такой подарок. Это настоящее чудо», — поделилась мама Таисии Тихомировой Татьяна Орлова.

3 января исполнилось новогоднее желание 3-летнего жителя Молоковского района Ислама Исламбаева. Мальчику подарили машину на аккумуляторе.

Также в рамках новогодней акции «Елка желаний» исполнена мечта 11-летнего Вани Гавришкив из Западнодвинского района, который загадал получить к Новому году робота на пульте управления. 31 декабря подарок был вручен 7-летнему Ярославу Елизарову из Твери. Мальчик мечтал о бизиборде. В первый день 2020 года подарок получила 8-летняя Маша Кочур из Старицкого района - интерактивную куклу. 2 января новогодний подарок был доставлен 9-летней Насте Горячевой из Твери. Девочка мечтала о бизиборде.

Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который реализует платформа «Россия – страна возможностей».

По всей стране установлены новогодние елки с заветными пожеланиями от сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят в трудной жизненной ситуации. Исполнить мечты может любой неравнодушный гражданин.

Пресс-служба Правительства Тверской области