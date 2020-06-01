Фонд содействия предпринимательству назвал самые активные муниципальные образования Тверской области

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, учредителем которого является региональное Министерство экономического развития, назвал ТОП-10 муниципальных образований Верхневолжья, в которых предприниматели наиболее активно пользовались льготными займами в 2019 году.

В «тройку» лидеров по выданным займам традиционно вошли Тверь, Калининский и Конаковский районы. Также активно финансовую поддержку получали представители бизнеса в Калязинском, Старицком, Бежецком районах, городе Торжке, Кашинском городском округе, Максатихинском районе и Вышневолоцком городском округе.

Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2019 году в рамках нацпроекта начал работать Центр оказания услуг «Мой бизнес» в Твери. 25 декабря губернатор Игорь Руденя побывал на итоговом мероприятии, посвященном завершению обучения участников образовательных программ Центра для начинающих и действующих предпринимателей.

«Мы вместе с вами будет стремиться создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться, чтобы вы были уверены в перспективах. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей», – сказал Игорь Руденя.

Напомним, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области принял решение о снижении ставки по микрозаймам в сумме до 5 млн рублей с 6% до 3% для действующих более 3 лет субъектов малого и среднего бизнеса по ряду приоритетных направлений. С 2020 года сниженная ставка действует для отраслей производства, сельского хозяйства, туризма, социального и женского предпринимательства, экологической деятельности, спорта, технопарков, предприятий, созданных гражданами старше 45 и младше 30 лет.

В 2019 году Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства выдано 218 займов, что на 58% больше, чем в 2018 году. Общая сумма финансовой поддержки бизнеса составила 335,7 млн рублей.

Также Фонд предоставил предпринимателям 87 поручительств по кредитам в сумме свыше 521 млн рублей, что позволило привлечь в экономику региона дополнительно 1,641 млрд рублей кредитных средств. Это почти на 80% выше показателей 2018 года.