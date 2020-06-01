В рамках подпроекта «Малые окна» в Тверской области началась реализации восьми проектов в сфере культуры

В 2019 году в государственных учреждениях культуры Тверской области был реализован подпроект «Малые окна» в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». В учреждениях заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, проведены другие мероприятия.

«Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной. Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году была завершена реализация проектов четвёртого конкурса: в Тверском академическом театре драмы сценический комплекс оснащен светодиодным экраном, в театре юного зрителя появился мультимедийный сценический комплекс.

Кроме того, в текущем году была начата реализация восьми подпроектов пятого конкурса: в Тверской академической областной филармонии реализуется проект по модернизации концертного зала, в Тверском академическом театре драмы – проект по повышению комфортности зрительной зоны, в Тверском театре кукол модернизируется комплекс механики сцены, в Кимрском театре драмы и комедии модернизируется и технически переоснащается сценическое пространство.

Также в Тверском краеведческом музее реализуется проект «Музей – пространство для творчества», в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина - проект «Литературный центр Верхневолжья», в архитектурно-этнографическом музее Василёво - проект «Вы сюда обязательно вернетесь!», в ДК «Пролетарка» - проект «Территория творчества».

Проект «Сохранение и использование культурного наследия в России» реализуется при участии Министерства культуры РФ, Международного банка реконструкции и развития и Фонда инвестиционных строительных проектов г. Санкт – Петербурга.



Пресс-служба Правительства Тверской области