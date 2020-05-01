В 2020 году молодёжь Верхневолжья может принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Молодёжь Тверской области в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в XVII Всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия», который пройдёт в 2020 году. Это конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

С 2019 года мероприятие входит в состав проектов открытой платформы «Россия-страна возможностей», созданной по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В перечень номинаций конкурса входят темы по развитию образования, социальной сферы, инноваций, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и многие другие.

Конкурс организован Российской академией образования, АНО «Россия –страна возможностей» и Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ.

Положение о конкурсе размещено на сайте https://moyastrana.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области