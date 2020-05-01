Тверская область вошла в «двадцатку» регионов с ростом основных показателей социально-экономического развития

Тверская область по итогам 9 месяцев 2019 года вошла в число регионов, где отмечена положительная динамика по основным показателям социально-экономического развития. Об этом сообщается на сайте агентства РИА «Рейтинг».

Экспертами агентства принимался в расчет индекс промышленного производства, динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», динамика оборота розничной торговли, динамика реальных денежных доходов населения. По всем перечисленным показателям рост произошел в 21 регионе России, в том числе в Тверской области.

По мнению губернатора Игоря Рудени, обеспечить положительную динамику развития региона удалось, в том числе, за счет возможностей, которые дают национальные проекты.

«Сегодня благодаря Президенту у нас достаточное финансирование и наша задача созидать, создавать условия для развития региона, реализовывать все мероприятия, все планы по каждому объекту, уверенно двигаться вперёд», – сказал Игорь Руденя.

По данным Министерства экономического развития Тверской области, промышленностью региона за январь-сентябрь 2019 года отгружено товаров (работ, услуг) собственного производства на сумму 326,3 млрд рублей при индексе промышленного производства 102,5%. Определяющее влияние на этот показатель оказывают результаты обрабатывающих производств, индекс промпроизводства по которым составил 105,8 %. Предприятиями этого вида деятельности отгружено 75% общего объема отгрузки промышленной продукции.

Объем работ, выполненных в январе-сентябре 2019 года в строительной отрасли Верхневолжья, составил 19,3 млрд рублей, или 123,9 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2018 года. За это время предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введено в действие 425,5 тыс. кв. м. общей площади жилых домов. Это на 73,5% больше, чем за тот же период в 2018 году.

Оборот розничной торговли, по данным Минэкономразвития Тверской области, за 9 месяцев 2019 года увеличился на 5,7% по отношению к соответствующему периоду 2018 года в сопоставимых ценах и составил 178,9 млрд рублей.

Также Тверская область оказалась в числе трех регионов, где зафиксирован наиболее существенный рост реальных денежных доходов населения. В Верхневолжье этот показатель составил 104,8%. В «тройке» лидеров также отмечены Москва и Чувашская Республика. В целом по России рост реальных денежных доходов населения за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен на уровне 0,9%, сообщает РИА «Рейтинг».