В 2019 году по нацпроекту «Культура» отремонтированы сельские дома культуры, закуплено оборудование для музыкальных школ

С 2019 года Тверская область участвует в реализации национального проекта «Культура», в рамках которого проводится ремонт домов культуры, закупается оборудование для школ искусств и кинотеатров и ряд других мероприятий.

Одна из ключевых задач в сфере культуры, поставленных Президентом России Владимиром Путиным — повысить поддержку местных культурных инициатив. По мнению Игоря Рудени, для тверского региона это направление имеет особое значение.

«Обеспечение возможностей для культурного досуга и творческой самореализации людей, особенно для нашей молодёжи, – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни. Национальный проект предусматривает комплекс мер по созданию современных культурно-образовательных комплексов, сельских клубов и домов культуры, виртуальных концертных залов. Развитие отрасли культуры дает нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя

В рамках подпроекта «Культурная среда» в 2019 году был проведен капитальный ремонт четырёх сельских Домов культуры в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, в деревне Райково Максатихинского района, в селе Кушалино Рамешковского района, в деревне Малое Василёво Кимрского района.

Кроме того, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены четыре детские школы искусств, расположенные в Твери, Ржеве, Бологое, Конаково, а также Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского.

В рамках национального проекта для колледжа им. М.П. Мусоргского закуплено 18 музыкальных инструментов и 556 изданий музыкально-нотной литературы, оборудование для концертного зала, обновлена мебель.

В 2019 году Тверская область получила поддержку из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в сумме 4,9 млн рублей на возрождение кинопоказа в Межпоселенческом Доме культуры в посёлке Красномайский Вышневолоцкого городского округа.

Общий объём финансирования подпроекта «Культурная среда» составил 42,9 млн рублей.

В 2020-2021 годах в рамках проекта планируется капитально отремонтировать 6 культурно-досуговых учреждения в сельской местности, продолжить работу по дооснащению детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами.

Подпроект «Творческие люди» направлен на развитие творческого потенциала жителей региона, поддержку волонтёрских проектов в культуре, повышение квалификации специалистов отрасли - в 2019 году 139 специалистов сферы культуры региона прошли обучение на базе ведущих российских вузов культуры.

Также в рамках подпроекта в Твери с 27 по 30 июня 2019 года прошёл II зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В фестивале приняли участие коллективы из 29 регионов России. Одним из лауреатов – обладателей грантовой поддержки в размере 2 млн рублей стал народный фольклорный ансамбль «Межа» из Твери.

В Вышневолоцком драматическом театре с 5 по 13 октября 2019 года Тверским отделением Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации был реализован проект «Фестиваль театров малых городов России «Надежды России». Участие в мероприятии приняли театральные коллективы городов Рыбинска, Кимры, Арзамаса, Златоуста, Череповца, Котласа, Тольятти, Вышнего Волочка.

Также в 2019 году был создан информационный портал «Библиотеки Тверского края», который в 2020 году будет наполняться библиотечными услугами, в том числе «электронный абонемент».

Подпроект «Цифровая культура» предусматривает цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры. В регионе уже работает 19 виртуальных концертных залов, в рамках нацпроекта планируется создание ещё не менее 5. В 2020 году предусмотрено создание виртуального концертного зала на площадке муниципального учреждения культуры Лихославльского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области