Более 2280 предпринимателей получили господдержку в Центре «Мой бизнес» в Тверской области в 2019 году

В Центре оказания услуг «Мой бизнес», который был открыт в Твери в октябре 2019 года в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», подвели итоги работы за этот период.

«Центр «Мой бизнес» - это современный стандарт ведения бизнеса, обучения предпринимателей. Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства. Помощь будет оказываться, начиная от разработки бизнес-планов, необходимых документов до получения грантов и льготных займов. Уверен, что полная цепочка оказания услуг, позволит предпринимателям региона стать устойчивыми экспортёрами товаров и услуг», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Новое учреждение объединило региональные организации: Центр поддержки предпринимательства, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Венчурный фонд, Фонд развития промышленности, Центр развития АПК, МФЦ для бизнеса.

С момента открытия Центра проведено более 2000 консультаций, 2282 субъекта малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку, состоялось 107 образовательных мероприятий, в том числе были реализованы обучающие программы для отдельных целевых аудиторий, тренинги по ключевым предпринимательским компетенциям, «Неделя предпринимательства», форум «Digital Days», круглые столы, вебинары. В общей сложности обучение прошли 3000 человек, из них 1600 – действующие предприниматели.

1650 субъектов МСП и самозанятых граждан получили поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» , 4500 человек приняли участие в региональном проекте «Популяризация предпринимательства», 29 вновь созданных субъектов МСП стали участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Центром поддержки экспорта проведено 7 бизнес миссий в Китай, Венгрию, Армению, Узбекистан, Германию, Иран и Азербайджан, организовано участие предпринимателей в более чем 20 российских и международных выставках. 45 субъектов МСП выведены на экспорт, 24 из них впервые заключили экспортный контракт.

Также в Центре предприниматели могли бесплатно воспользоваться переговорными комнатами, оборудованными рабочими местами в коворкинге, конференц-залом.

Работа на всем направлениям будет продолжена в 2020 году.

В настоящее время в Тверской области реализуются 5 региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

К 2024 году планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона — со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%). Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.

В 2019 году в Тверской области принят закон, направленный на создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Документ был разработан по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Закон устанавливает с 2020 года пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона. Размер налоговой ставки снижен с 6% до 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 7,5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом закон распространяется на 40 видов предпринимательской деятельности.

В сфере IT пониженные налоговые ставки устанавливаются в размере 1,5% и 5% соответственно. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения за счет изменений в региональный закон «О патентной системе налогообложения в Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области