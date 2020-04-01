Фотохудожников Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

Стартовал приём заявок для участия во Всероссийском фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах», который организован при грантовой поддержке Росмолодежи. Принять участие в проекте могут как профессиональные фотохудожники, фотографы, так и любители.

Реализация мероприятий данного проекта направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, сохранение историко-культурного наследия формирует бережное отношение к истории, исконным традициям и культуре, а также имеет большое значение для реализации туристического потенциала территорий.

Фотоконкурс призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм.

Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 года в Москве в Конгресс Холле. Будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочной отбор. Победителями станут 10 авторов.

Условия участия в конкурсе размещены на сайте http://www.ethno-photo.com

Пресс-служба Правительства Тверской области