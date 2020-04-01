В Тверской области Фонд содействия предпринимательству в 2019 году увеличил объемы господдержки бизнеса

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области подвел итоги работы в 2019 году. Количество предпринимателей, получивших поддержку фонда, и объем финансовой помощи значительно увеличились.

В 2019 году Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства выдано 218 займов, что на 58% больше, чем в 2018 году. Общая сумма финансовой поддержки бизнеса составила 335,7 млн рублей.

Также Фонд предоставил предпринимателям 87 поручительств по кредитам в сумме свыше 521 млн рублей, что позволило привлечь в экономику региона дополнительно 1,641 млрд рублей кредитных средств. Это почти на 80% выше показателей 2018 года.

Напомним, в 2019 году по инициативе губернатора Игоря Рудени Фонд содействия предпринимательству был трижды докапитализирован на общую сумму порядка 290 млн рублей. Эти средства были направлены на укрепление финансовой стабильности бизнеса в тверском регионе.

Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2019 году в рамках нацпроекта начал работать Центр оказания услуг «Мой бизнес» в Твери. 25 декабря губернатор Игорь Руденя побывал на итоговом мероприятии, посвященном завершению обучения участников образовательных программ Центра для начинающих и действующих предпринимателей.

«Мы вместе с вами будет стремиться создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться, чтобы вы были уверены в перспективах. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей», – сказал Игорь Руденя.

Также Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области с 2020 года снизил процентную ставку по микрозаймам в сумме до 5 млн рублей с 6% до 3% для действующих более 3 лет субъектов малого и среднего бизнеса по ряду приоритетных направлений. С 2020 года сниженная ставка действует для отраслей производства, сельского хозяйства, туризма, социального и женского предпринимательства, экологической деятельности, спорта, технопарков, предприятий, созданных гражданами старше 45 и младше 30 лет.