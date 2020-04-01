В 2019 году в список объектов культурного наследия Тверской области включен ряд памятников регионального значения

В 2019 году по результатам проведенной историко-культурной экспертизы в перечень объектов культурного наследия регионального значения Тверской области включен ряд памятников.

«Тверская область – регион с богатым историко-культурным наследием. Здесь расположено множество памятников архитектуры и искусства, известных далеко за пределами Верхневолжья. Все это может стать одним из ресурсов развития региона, перспективным направлением привлечения инвестиций, развития туризма», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения пополнился следующими памятниками:

- «Здание вокзала станции «Кесова Гора» Московско - Виндаво - Рыбинской (Октябрьской) железной дороги, 1896 - 1898 гг.» (п. Кесова Гора);

- «Парк усадьбы Рябинки, XVIII - нач. XX вв.» (Конаковский район, д. Рябинки);

- «Здание вокзала бывшей станции Скворцово Бологое-Полоцкой (Октябрьской) железной дороги» (Торопецкий район, д. Скворцово);

- «Ансамбль зданий и сооружений железнодорожной станции Куженкино Бологое-Полоцкой (Октябрьской) железной дороги, 1902-1907 гг.» (Бологовский район, пгт Куженкино);

- «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза Домотканово» (Калининский район, д. Красная Новь).

Кроме того, утверждены границы территорий указанных объектов.

Всего в настоящее время на территории Верхневолжья расположено более 10 тысяч объектов культурного наследия. Около 2 тысяч из них – регионального значения. Все они обладают историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью и имеют особое значение для истории и культуры Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области