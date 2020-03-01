В Тверской области может быть создан проектный офис по реализации гражданских инициатив на селе

Российский союз сельской молодёжи запустил социально значимый проект «Проектные офисы по реализации гражданских инициатив на селе», который реализуется на средства гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проектные офисы в регионах будут содействовать сельской молодёжи и общественным объединениям на селе в разработке и реализации социальных и инфраструктурных проектов, развитию компетенций сельской молодёжи через организацию образовательных программ, развитию таких территорий и вовлечению населения в эту работу.

«Именно молодежь своей энергией и инициативами способна обеспечить проведение качественных изменений в социально-экономическом развитии села, внедрить передовые, в том числе цифровые, технологии в агропромышленный комплекс и социальную сферу, осуществить модернизацию инфраструктуры», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Для формирования проектных офисов в субъектах РФ до 19 января 2020 года проводится конкурсный отбор среди проектных команд. Команда должна включать в себя не менее 2 представителей НКО и других объединений или организаций.

Победители конкурсного отбора будут объявлены на Всероссийском семинаре для проектных команд, который пройдет в феврале 2020 года в Москве. Они получат необходимую поддержку в создании проектного офиса – методические рекомендации (типовая модель проектного офиса, инструкции) организационное сопровождение, административную поддержку.

Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Российского союза сельской молодёжи.

Пресс-служба Правительства Тверской области