Исполнилась новогодняя мечта 3-летнего жителя Тверской области

3 января исполнилось новогоднее желание 3-летнего жителя Молоковского района Ислама Исламбаева. Письмо с пожеланием мальчика было размещено на «Ёлке желаний» в Кремле. Мечта ребёнка – машина на аккумуляторе.

26 декабря 2019 года Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в новогодней акции «Елка желаний» в рамках заседания Госсовета, которое провел Президент России Владимир Путин.

Игорь Руденя снял несколько шаров с пожеланиями юных жителей Верхневолжья и отметил, что в праздничные новогодние дни в Тверской области исполнятся все желания.

«Спасибо за внимание, которое было оказано моему рёбёнку. Мы в восторге от подарка, машина чудесная, сыну очень понравилась, уже всю её изучил, и ехать пытается, и песенки слушает разные, так как игрушка ещё и музыкальная», - поделилась мама Ислама Кристина Машкова.

Это далеко не единственное новогоднее желание от детей Тверской области, которое сбылось в эти праздничные дни. В рамках новогодней акции «Елка желаний» исполнена мечта 11-летнего Вани Гавришкив из Западнодвинского района, который загадал получить к Новому году робота на пульте управления. Также 31 января подарок был вручен 7-летнему Ярославу Елизарову из Твери. Мальчик мечтал о бизиборде. В первый день 2020 года подарок получила 8-летняя Маша Кочур из Старицкого района - интерактивную куклу. 2 января новогодний подарок был доставлен 9-летней Насти Горячевой из Твери. Девочка мечтала о бизиборде.

Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который реализует платформа «Россия – страна возможностей».

По всей стране установлены новогодние елки с заветными пожеланиями от сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят в трудной жизненной ситуации. Исполнить мечты может любой неравнодушный гражданин.

Пресс-служба Правительства Тверской области