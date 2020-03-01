Тверская область увеличила экспорт почти на 20%

Тверская область за 9 месяцев 2019 года увеличила экспорт продукции на 19,6% к аналогичному периоду 2018 года. В денежном выражении объем экспорта превысил 257 млн долларов США. Об этом сообщает Тверьстат.

Увеличение показателей экспорта достигнуто, прежде всего, за счет развития партнерских связей с государствами-участниками СНГ.

Также, по данным Центрального таможенного управления, внешнеторговый оборот Тверской области за январь-сентябрь 2019 года составил в текущих ценах 689,6 млн. долларов США, в том числе экспорт – 257,7 млн. долларов, импорт – 431,9 млн. долларов.

Задача по увеличению несырьевого экспорта поставлена в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, у региона сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров.

«С 2016 года объём экспорта товаров, производимых в нашем регионе, увеличился в 1,5 раза. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция наших предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности», – отметил Игорь Руденя.

По информации Тверьстата, в товарной структуре экспорта лидируют производство машин, оборудования и транспортных средств. Их реализация принесла экономике тверского региона 105,4 млн долларов за 9 месяцев прошедшего года. Также на экспорт активно идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, продукция химической промышленности, каучук, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также кожевенное сырье, пушнина и изделия из них.

В ноябре 2019 года центр «Мой бизнес» подписал соглашение о сотрудничестве с Тверским отделением ПАО Сбербанк, которое расширяет меры поддержки предпринимателей Верхневолжья. Теперь для производителей региона доступна бесплатная регистрация в программе банка «Экспортный акселератор», который помогает обеспечить выход на внешний рынок.

«Экспортный акселератор» предлагает предпринимателю простые шаги для выхода на экспорт, все федеральные и региональные меры государственной поддержки экспорта, необходимые сервисы и инструменты от экспертов рынка. Проект включает ряд сервисов для начинающих и действующих экспортеров: от исследований рынков и обучения внешнеэкономической деятельности до заключения экспортного контракта. Кроме того, это витрина российских товаров, доступных для экспорта, на которой можно разместить свою продукцию. Для работы необходимо зарегистрироваться на платформе bankofpartners.com, а затем обратиться в центр «Мой бизнес» 8-800-200-11-69, мойбизнес69.рф.

Один из инструментов развития экспортного потенциала бизнеса Тверской области – проведение бизнес-миссий. Региональным Центром поддержки экспорта в 2019 году проведено 7 бизнес-миссий в Китай, Венгрию, Армению, Узбекистан, Германию, Иран и Азербайджан, организовано участие предпринимателей в более чем 20 российских и международных выставках. В результате 45 субъектов малого и среднего предпринимательства выведены на экспорт, 24 из них впервые заключили экспортный контракт.